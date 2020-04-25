İtalya'da virüs vakaları azalıyor

Avrupa'da corona virüs ölümleri ve vakaları artmaya devam ediyor. 1 milyon 225 binin üzerinde vaka var. İtalya'da vakalarda gerileme sürüyor. İspanya'nın ekonomi üzerinden Avrupa Birliği'ne etkisi de devam ediyor. Belçika ise normalleşmeye dair adımlar atmaya hazırlanıyor.
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NTV 25.04.2020 - 11:23| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 11:51
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