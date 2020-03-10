İtalyan uzman Prof. Petrosillo NTV'ye konuştu: İnsanlara en az 1 metrelik mesafede olun
İtalya'da corona virüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alınmasının ardından Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi simgesel mekanların sokakları daha önce görülmemiş şekilde tenhalaştı, dolaşım hakkının sınırlandırılması nedeniyle halk marketlere akın etti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Nicola Petrosillo, NTV canlı yayınında 60 milyonun karantina altında olduğu İtalya'da son durumu aktardı. (Dünyanın Haberi, NTV)
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10.03.2020 - 16:36| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 17:55
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