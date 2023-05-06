İtalya'nın çevreci köpeği: Bea

İtalya'da 1,5 yaşındaki labrador cinsi köpek çöp toplaması için eğitildi. Bölgenin Belediye Başkanı Mario Cicero, halkın bilinçlendirilmesini de hedeflediklerini söyledi. Köpek Bea, Palermo bölgesinde ormanlık alanların yanı sıra sokaklar, patikalar, ormanlık alanlar ve su kenarlarından da çöp topluyor.

DÜNYA HABERLERİ