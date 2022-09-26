İtalya'nın ilk kadın başbakanı olabilir: Giorgia Meloni kimdir?
İtalya'da erken genel seçimden sonra oy sayımı sürüyor. Giorgia Meloni'nin başını çektiği üç partili sağ ittifakın kazanma ihtimali daha fazla. Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması kuvvetle muhtemel. Bu durum gerçekleşirse, Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçecek. Peki Giorgia Meloni kimdir?
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