İtalya'yı vuran sel havadan görüntülendi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesini vuran selden geriye bu görüntüler kaldı.
Ülkenin Kuzeydoğu kesimlerinde şiddetli yağışın yol açtığı sel büyük hasara neden oldu. Bölgeyi vuran selin üzerinden bir haftadan fazla süre geçmiş olmasına rağmen hala çok sayıda ev ve yol su altında.
100'den fazla kasabanın etkilendiği sel nedeniyle yaklaşık 36 bin kişi tahliye edildi.
Bölgede 21 nehir taştı, yoğun yağış sonucu en az 300 toprak kayması meydana geldi.
Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından başlatılan temizlik çalışmalarıysa devam ediyor.
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