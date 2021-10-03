İtfaiyenin olmadığı turistik adada yangın: 90 ev kül oldu
Orta Amerika ülkesi Honduras’a bağlı Guanaja Adası’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Turistik adada itfaiye olmadığı için alevlere ilk müdahaleyi halk yaptı ancak başarılı olamadı. Alevler çoğunluğu ahşap evlerden oluşan adayı kısa sürede sardı ve 90 ev kül oldu. Adadan yaklaşık 400 kişi tahliye edilirken yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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NTV 03.10.2021 - 09:30| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 09:38
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