İyileşen hastada yine virüs çıktı

Salgını büyük ölçüde kontrol altına alan Güney Kore'de Corona virüsü yendikten sonra iyileşen, ancak testlerı yeniden pozitif çıkan kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Yeniden tespit edilen hasta sayısı 163'e çıktı.
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NTV Haber 18.04.2020 - 21:39| Son Güncelleme : 18.04.2020 - 21:48
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