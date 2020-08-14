İzleyenlerin artan dehşeti ilk kez yayınlandı

Savcılar bu hafta başlarında Thao'nun vücut kamerası görüntülerini sundular. Pazartesi günü, diğer iki memur Lane ve Kueng'in vücut kamerası videosu bir yargıcın emriyle yayınlandı. Bu görüntü, Thao'nun videosu ile birlikte, Floyd'un ölümünden önceki anlarda onu ekip arabasına yerleştirmek için mücadele eden memurlara yalvarışını gösteriyor.
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NTV 14.08.2020 - 11:22| Son Güncelleme : 14.08.2020 - 12:43
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