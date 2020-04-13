Japon sanatçıdan “Memleketim” şarkısı

Klasik Türk Müziği projeleriyle tanınan “Alaturka Records” müzik gurubu, “Türk-Japon Dostluk Etkinliği” nedeniyle 2015 yılında Japonya’da bir dizi konser verdi. Tokyo ve Osaka’da gerçekleştirilen konserlere Japonya’nın ünlü ses sanatçılarından Asami ile Japon davul gurubu eşlik etti. Japon ve Türk müziklerinden oluşan konserler büyük ilgi gördü, beğeni topladı. Asami, yıllar geçse de Türk sanatçı dostlarını unutmadı ve onlara geçtiğimiz günlerde corona virüs salgını nedeniyle bir moral mesajı gönderdi. Asami moral olması dileğiyle Türkiye’ye “Memleketim” şarkısıyla selamlarını iletti. “Alaturka Records”, müzisyen Uğur Işık önderliğinde Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Dini Müzik ve Sufi Sesleri alanında ulusal ve uluslararası çapta projeler gerçekleştiriyor.
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NTV Haber 13.04.2020 - 12:09| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:22
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