Japon spikerin zor anları: Sumomomomomomomomo

Japonya’da bir yarış atına verilen isim, spikere zor anlar yaşattı. Atın adını söyleyebilmek için ‘mo’ hecesini sekiz kez tekrar etmek gerekiyordu. Yarışı anlatan spiker, aslında bir tekerleme olan ‘Sumomomomomomomomo’ ismini söyleyebilmek için epey zorlandı. 3 yaşındaki atın adı ‘Erikler de şeftaliler de şeftalidir’’ anlamına geliyor. Sıra dışı adıyla gündem olan at, piste çıktığı 12. yarışta birinci oldu.
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