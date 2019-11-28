Japonya'da sıra dışı tatbikat: Hayvan kılığına giren görevli parktan kaçmaya çalıştı

Japonya'dan bir hayvanat bahçesinde hayvanların kaçması halinde alınacak önlemler gözden geçirildi. Yapılan tatbikatı ilginç hale getiren bir hayyanat bahçesi görevlisinin şempanze kılığına girmesiydi. Görevli kendini rolüne kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. (Dünyanın Haberi, NTV)

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