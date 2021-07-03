Japonya'da tsunami gibi heyelan

Japonya'da etkili olan şiddetli yağmur, toprak kaymasına yol açtı. Başkent Tokyo'nun batısındaki Atami kasabasında meydana gelen heyelan nedeniyle en az 20 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

NTV Haber 03.07.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 03.07.2021 - 10:19

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