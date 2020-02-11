Japonya'da virüs nedeniyle karantinada olan gemide 8. gün böyle görüntülendi
Çin'de corona virüs salgınında bir günde en fazla ölüm haberi geldi. 108 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı bin'i aştı. vaka sayısı ise 42 bini geçmiş durumda. Japonya'da karantina altındaki gemideki corona virüs vakaları da artıyor. Virüs gemideki 65 kişide daha görüldü. Toplam hasta sayısı 135'e çıktı. Gemideki yolcuların kamalarından çıkmalarına izin verilmiyor. Yolcular gemiden yardım çağrısı yapıyor. Geminin bir süre daha japonya'nın Yokohama Limanı'nda tutulması planlanıyor.
11.02.2020 - 14:32| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 14:41
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