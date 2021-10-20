Japonya'da volkan alarmı: Patlama anı kamerada

Japonya'nın güneybatısında yer alan Aso Yanardağı'nda patlama oldu. 3,5 kilometre yüksekliğe ulaşan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı. Volkanik hareketlilik nedeniyle halka, yanardağa yaklaşılmaması uyarısı yapıldı. Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.

Haberler - NTV 20.10.2021 - 15:13 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 15:19

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