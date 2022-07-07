Johnson: Dünyanın en iyi işini bıraktığım için çok üzgünüm

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson, sonbaharda yapılacak parti liderliği seçimine kadar başbakan olarak devam edeceğini belirtti ve ‘‘Dünyanın en iyi işini bıraktığım için çok üzgünüm’’ dedi.

Haberler - NTV 07.07.2022 - 14:59 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 15:18

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