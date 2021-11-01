Joker kostümlü saldırganın görüntüleri ortaya çıktı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da joker kostümü giyerek metroda dehşet saçan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 20’li yaşlarındaki saldırgan, elinde bıçakla metro vagonunda otururken görülüyor. Emniyet güçleri joker kostümlü saldırganı gözaltına alırken saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Haberler - NTV 01.11.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 12:26

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