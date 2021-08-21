Kabil'de askerler kalabalığı durdurmak için ateş açtı
Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda yaşanan insanlık dramı sürüyor. 14 bin kişinin ülkeden ayrılmak için beklediği havalimanı çevresinde tansiyon zaman zaman yükseliyor. Afgan Özel Kuvvetleri, beton bariyerleri aşmaya çalışan kalabalığı durdurmak için ateş açtı. Şimdiye kadar büyükelçilikler ve uluslararası yardım kuruluşlarında çalışan yaklaşık 12 bin Afgan, Kabil’den tahliye edilmiş durumda. Tahliye edilenler arasında NATO askerleri için tercümanlık yapan Afganlar ve aileleri de bulunuyor.
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ntv.com.tr 21.08.2021 - 17:38| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 17:47
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