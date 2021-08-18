Kabil’de mahsur kalan 5 Türk, NTV aracılığıyla yardım istedi
Afganistan’da Taliban’ın Kabil’i kontrol altına almasının ardından tahliyeler devam ediyor. Ancak kentte mahsur kalanlar da var. Sağlık turizmi için Afganistan’a giden 5 Türk de mahsur kalanlar arasında... WhatsApp hattı üzerinden NTV’ye ulaşan sağlıkçılar, ‘‘Hastanede bekliyoruz ama can güvenliğimiz yok. Sesimizi duyun’’ dedi. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 18.08.2021 - 09:41| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 09:53
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