Kaçak kulelere kontrollü yıkım: 3,5 ton patlayıcı kullanıldı
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de kaçak iki gökdelen kontrollü şekilde yıkıldı. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde yaklaşık bin aile tahliye edildi. 3,5 ton patlayıcı kullanılarak saniyeler içinde yerle bir edilen gökdelenlerden geriye yaklaşık 30 bin ton moloz kaldı. Yetkililer yıkım alanının temizliğinin haftalar süreceğini belirtiyor.
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