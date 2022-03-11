Kadın milletvekilinden Afganistan tepkisi

Avrupa Parlamentosunun İrlandalı kadın milletvekili Clare Daly Avrupa'nın insani krizler konusundaki çifte standardını eleştirdi. Ukrayna'daki savaşı gündemine taşıyan Avrupa Parlamentosunun Afganistan'daki durum karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi. Afganistan'da milyonlarca çocuğun ölümle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Daly "onları bu kadar önemsiz yapan neydi" diye sordu?
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