Kafede çete hesaplaşması: 2 ölü, 1 yaralı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da dün akşam saatlerinde bir kafede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Maskeli ve kapüşonlu bir saldırgan, elinde silahla girdiği kafede iki kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Arnavut kökenli iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken yan masadaki bir kadın müşteri de yaralandı. Polis, saldırının nedenini uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması olarak açıkladı.
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