Kahraman kaptana alkışla uğurlama

Amerika Birleşik Devletleri'nde, askerlerini corona virüsten korumak uğruna işini kaybeden uçak gemisi kaptanı Brett Crosier'i kahraman ilan etti. Pentagon'un "Olayı fazla büyüttüğü" gerekçesiyle görevden aldığı kaptan Crosier gemiden alkışlarla uğurlandı. ABD medyası ise kaptanın da corona virüse yakalandığını iddia etti.

NTV 06.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 06.04.2020 - 14:24

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER