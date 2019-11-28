Kahve telvesinden güneş gözlüğü ürettiler

Ukrayna'da kahve telvesinden güneş gözlükleri üretildi. Çevreyle dost bu güneş gözlükleri toprakta tamamen çözünebilir özelliğe sahip. Kahve atıklarından yapılan güneş gözlüklerinin fiyatı modeline göre değişiyor. En pahalısı 139 dolar yani 800 lira. İnternetten satılan gözlüklerin Avrupa ve ABD'den alıcıları var. (Dünyanın Haberi, NTV)
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