Kaldırımda yürürken ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'te aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçları biçti. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise ölümden kıl payı kurtuldu. Zagreb polisi kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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NTV 27.04.2021 - 12:46| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 13:30
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