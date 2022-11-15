Kampüste uyuyakalan genç kız ayıyla burun buruna geldi
Meksika’da kampüste uyuyakalan ünversite öğrencisi genç bir kız, yanına kadar gelen ayıyı görünce donakaldı. Uyandığında ayıyla karşılaşan genç kız, gözlerini eliyle kapatıp hareketsiz kaldı ve ayının uzaklaşmasını bekledi. İşte bir başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilen o ürkütücü anlar...
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