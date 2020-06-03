Trump sorusuna 20 saniyelik sessiz yanıt

Kanada Başbakanı Trudeau'ya, Trump'ın protestocuları dağıtmak için orduyu göreve çağırması soruldu. Trudeau bu soru karşısında 20 saniyeden fazla sessiz kaldı. Sonrasında ABD'de yaşananları korku içinde izlediklerini söyledi.
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NTV 03.06.2020 - 13:02| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 13:20
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