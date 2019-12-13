Kanada'da ava giden Kel Kartal avlandı

Görüntüler Kanada'nın Katsino Bölgesi'den. Balıkçıların görüntülediği kartal, avlamaya çalıştığı dev ahtapotun kolları arasında yaşam savaşı veriyor. Çevresine çaresizlikle bakan kartal, balıkçıların müdahalesiyle ölümden kurtarıldı. O anları kaydeden Kanadalı balıkçılarsa hayatlarında ilk kez böyle bir manzaraya tanık olduklarını söylüyor.<br /><br /> <br /><br />
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