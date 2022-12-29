Kanada’da kar fırtınasından geriye bu görüntüler kaldı

Noel haftası boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan şiddetli kar fırtınası komşu Kanada’yı da etkisi altına aldı. Ontario Eyaleti’nde yer alan ‘‘Fort Erie’’ kasabasında evler ve caddeler tamamen buzla kaplandı. İşte film sahnelerini aratmayan o görüntüler...

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