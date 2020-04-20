Kanada'da polis üniformasıyla katliam: 16 ölü

Kanada, ülke tarihinin en kanlı silahlı saldırısı ile sarsıldı. Nova Scotia kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis en az 16 kişi hayatını kaybetti. Polis kılığında 12 saat boyunca kaçan saldırgan operasyonla öldürüldü.

NTV 20.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 15:09

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