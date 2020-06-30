Kanalizasyon arızası körfezi siyaha boyadı

Görüntü, masmavi koyları altın kumsallarıyla bilinen Meksika'nın sahil şehri Acapulco'dan... Kentin kanalizasyon sisteminde meydana gelen arızanın yarattığı hasar öyle büyük ki... Otellerin bulunduğu bölgede denize akıtılan atık su Acapulco körfezini simsiyah bir renge boyuyor. Deşarj borularının akıttığı koyu siyah rengin nedeni bilinmese de,, ortaya bir çevre felaketi görüntüsünün çıktığı söylenebilir. Yetkililer yaklaşık 25 dakika süren atık deşarjından haberdar olduklarını, gerekli tamirin yapıldığını belirttiler. Akan sıvının niteliği hakkında ise bilgi vermekten kaçındılar.
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NTV Haber 30.06.2020 - 17:05| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 17:17
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