Nadir doğa olayı Kansas'ta görüntülendi

ABD’nin Kansas eyaletinde geçtiğimiz salı günü şiddetli fırtınanın yaşandığı sırada nadir olarak görülen ve yerden bulutlara doğru çıkan ters yıldırım olayı anbean kayıt altına alındı. Buluttan yere düşen normal yıldırımların aksine, söz konusu yıldırımın yerden başlayıp bulutlara doğru gittiği görüldü.
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