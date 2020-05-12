Kanser ilacı Coronavirüs'e etki edebilir

Kanser ilacı Coronavirüs tedavisinde etkili olur mu? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk Doktor Bülent Özpolat ve ekibi bu sorunun yanıtını arıyor. "Gen susturma" yöntemiyle akciğer kanseri üzerine çalıştıkları ilacın Coronavirüs'te de işe yarayabileceğini düşünüyorlar.
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NTV 12.05.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:24
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