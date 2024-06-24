Kaputa bağlanan Filistinli konuştu: Elim ve bacağımdaki kemikler kırıldı
İsrail askerleri, Cenin'de yaralı bir Filistinli'yi askeri jipin kaputuna bağlayıp götürdü. İnsanlık dışı muameleye maruz kalan Filistinli'nin 24 yaşındaki Mücahid Abbadi olduğu ortaya çıktı. Cenin'deki İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gören Abbadi, yaşadıklarını anlattı.
İLGİLİ HABER: İsrail askerleri yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullandı
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Filistin
- Asker
- Gazze