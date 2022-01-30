Kar fırtınasında kayan uçak bagaj arabalarına çarptı
ABD’de bir kargo uçağı, kar fırtınasında kayarak bagaj arabalarına çarptı. Kaza, Chicago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda yaşandı. Kayarak bagaj arabalarına çarpan kargo uçağının bir motorunun hasar gördüğü açıklandı.
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