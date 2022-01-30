Kar fırtınasında kayan uçak bagaj arabalarına çarptı

ABD’de bir kargo uçağı, kar fırtınasında kayarak bagaj arabalarına çarptı. Kaza, Chicago kentindeki O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda yaşandı. Kayarak bagaj arabalarına çarpan kargo uçağının bir motorunun hasar gördüğü açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 30.01.2022 - 11:58 | Son Güncelleme : 30.01.2022 - 15:07

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