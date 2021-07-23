Kar leoparı Kazakistan'da kurulan fotokapanlara takıldı

Kazakistan'da türü tükenme tehlikesi altında olan bir kar leoparı görüntülendi. İnsan faaliyetleri dolayısıyla yalnızca 100 ila 110 kar leoparının kaldığı tahmin ediliyor. Dünya genelinde ise 4 bin ila 6 bin 500 kar leoparı yaşadığı düşünülüyor.

NTV 23.07.2021 - 13:11 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 13:23

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