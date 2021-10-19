Kar leoparı ve 3 yavrusu kameraya yakalandı

Çin’in Çinghay eyaletinde kızılötesi kameralar kar leoparlarını görüntüledi. Kameralar, anne kar leoparı ile 3 yavrusunu, Yushu Tibet Özerk Bölgesi’ndeki tepelerde kaydetti. Anneleri, 3-4 aylık oldukları tahmin edilen yavrularını doğaya alışmaları için yuvadan çıkardı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği, kar leoparlarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan bu görüntülerin ‘çok değerli’ olduğunu açıkladı.
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