Karabağ'da 90'dan fazla askeri mevzi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 90'dan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 7 askeri araç, 4 havan topu, 1 tank, 2 zırhlı piyade aracının Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini açıkladı. Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında Karabağ'daki antiterör operasyonuyla ilgili bilgiler paylaştı.
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