Karadeniz’de Türk gemisine bomba isabet etti

Karadeniz’de Odessa’dan kalkarak Romanya’ya giden YA-SA Denizcilik’e ait Jüpiter isimli Türk gemisine bomba isabet etti. Ambarından isabet alan gemide hasar neydana gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadı. Gemide 8 Türk, 11 Filipinli, 11 Ukraynalı personel bulunduğu bildirildi. Ayrıntıları NTV ekibinden Ahmet Ergen aktardı.
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