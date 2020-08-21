Karadeniz'deki doğalgaz rezerv keşfini dış basın nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini duyurmasının ardından birçok basın bu habere verdi. Peki dış basın bu habere nasıl yer verdi? NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe yorumladı.

ntv.com.tr - NTV Haber 21.08.2020 - 18:53 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 19:10

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