Karantina ülkesinde hayat (İtalya ve İspanya'da yaşayan Türkler anlattı)

Virüse karşı İtalya ve İspanya'da tablo kötüleşiyor. Ölü ve vaka sayısı artıyor.  Karantina uygulamasının sürdüğü ülkelerdeki son durumu bu ülkelerde yaşayan Türkler anlattı. İtalya'da yaşayan yazar Gökhan Kutluer, ülkenin kuzeyinde yoğun bakımların yetersiz kaldığına dikkat çekti. 13 yıldır İspanya'da yaşayan Ceren Gergeroğlu ise karantinanın nasıl uygulandığını NTV yayınında açıkladı.

NTV Haber 17.03.2020 - 04:23 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 04:37

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