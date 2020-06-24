Karantinada elektrikli araç üretti: Covid-19

Irak'ta yaşayan Hathem Hassun adlı Divaniyeli adam karantina da geçen aylar boyunca evinin garajında elektirikli bir otomobil üretti. Hassun, çevreci otomobiline Covid-19 adını verdi. 4 kişilik aracın saatte 40 kilometre hız yapabildiğini söyleyen Iraklı mucit, yeni versiyonda kaportayı daha estetik üretmeye çalışacağını belirtiyor.

NTV Haber 24.06.2020 - 15:28 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 15:38

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