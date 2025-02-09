Karayipler’deki 7.6 büyüklüğündeki depremin görüntüleri
Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Karayip Denizi’ne kıyısı olan birçok ülkeye yönelik tsunami uyarısı yapıldı. Deprem, Cayman Adaları açıklarında saat ile 18.23’te, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.
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