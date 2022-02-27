Kariyerinin en zor rolünü oynuyor

Ukrayna’nın komedyen kökenli Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir anda dünyanın en merak edilen kişisi oldu. "Kazara Devlet Başkanı olan bir karakteri" canlandırırken sürpriz bir şekilde bu göreve seçilen Zelenski, şimdi kariyerinin en zor rolünü oynuyor.

Haberler - NTV Haber 27.02.2022 - 00:54 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 01:08

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