Karnını doyurmak için sanat eserini yedi!

Duvara bantlanmış muz çalışması yine hedef oldu. Güney Kore'de bir sanat öğrencisi duvara bantlanmış halde sergilenen muzu yedi. Yaptığı hareketiyse karnının acıktığını söyleyerek savundu. Sanatçı Cattelan da muzun yenilmesinden şikayetçi olmadı. Çünkü bu ilk kez başına gelmiyordu. 2019'da performans sanatçısı David Datuna, ABD'nin Miami kentinde 120 bin dolara satılan muzu yemişti. İtalyan sanatçının eseri, küresel ticarete bir eleştiri olarak değerlendirilmişti.

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