Kasabayı köpük bastı

Kolombiya'nın başkenti Bogota yakınlarındaki bir kasabanın başı, nehirden çevreye dağılan köpüklerle dertte. Nehre dökülen detarjan artıkları nedeniyle önce su yüzeyini, ardından çevreyi saran köpükler, beraberinde kötü bir koku da yayarken vatandaşlar durumdan oldukça şikayetçi...

Haberler - Reuters 29.04.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 29.04.2022 - 15:29

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