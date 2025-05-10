Kassam Tugayları, İsrail birliğine kurulan pusunun görüntülerini yayınladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail piyade birliğine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.
Telegram hesabından yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta Refah'taki El-Meşru Kavşağı yakınlarında İsrail askerlerine karşı kurulan ve "Cehennemin kapıları" adını taşıyan pusu serisinin ikincisi olduğu belirtilen bir video yayımladı.
Videoda pusunun nasıl kurulduğu yazılı ve görsellerle anlatıldı. Önce içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin zemin katının tanksavar mermileriyle vurulduğu, sonra da askerlerle çatışmaya girildiği ifade edilen açıklamada Kassam mensuplarının, bir tünele doğru ilerlediği, İsrail askerlerinin de daha önce patlayıcılarla tuzaklanmış bir yere doğru çekildiği aktarıldı.
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