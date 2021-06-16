Katil balinalardan kaçış anı: Denizaslanları balıkçı teknesine çıkmaya çalıştı

Şili’de avdan dönen balıkçılar, sıra dışı bir manzaraya tanıklık ettiler. Katil balinalardan kaçan onlarca denizaslanı balıkçıların teknesine çıkmaya çalıştı. Balıklarla dolu olan teknenin suya çok yakın olduğunu ve denize düşmekten korktuklarını anlatan balıkçı Antonia Zapata ‘‘40 yıldır denizdeyim, ilk kez böyle bir şey yaşadım’’ dedi.
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NTV 16.06.2021 - 15:03| Son Güncelleme : 16.06.2021 - 15:21
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