Kavuşma anı ile ünlü oldu

İspanya'nın bir dağ köyünde pandemi nedeniyle sahibinden uzun bir süre ayrı kalan Baldo ve sahibi Ismael Fernandez'in gözyaşları içerisinde kavuşma anı, dünya çapında pek çok televizyon kuruluşunda haber oldu... Bu kavuşma anı "corona virüs günlerinin" sembol anlarından biri olarak da tarihe geçti... Baldo, ya da uzun adıyla "güzeller güzeli Baldomera"nın sahibi, bundan sonra reklam, tanıtım ya da ticari amaçlı her üründe, video-fotoğraf ya da ses kullanımı dahil olmak üzere görsel ve işitsel her materyal için telif hakkı talep edecek.

ntv.com.tr 03.07.2020 - 07:10 | Son Güncelleme : 03.07.2020 - 07:17

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