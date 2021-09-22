Kayak yaparken 5,8 büyüklüğünde depreme yakalandılar

Avustralya’nın Melbourne kenti yakınlarında meydana gelen 5,8 büyüklüğünde depremde can kaybı ya da yaralanma açıklanmadı. Yaklaşık 50 evde hasara neden olan depreme, kayak yaparken yakalananlar oldu. Pistteki güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda, kayakçıların hiç durmadan yollarına devam ettiği görülüyor. Kayakçılardan biri görüntüleri ‘‘Hem çok ilginç hem de korkutucuydu. O anda çığ oluşmaması en büyük şansımız oldu’’ mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 15:31

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