Kaza anı kask kamerasında: Art arda 3 kazada 7 motorcu öldü

Meksika’da birkaç dakika arayla meydana gelen kazalarda 7 motorcu hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. İlk kazada, hakimiyetini kaybeden bir motorcu otobüsle çarpıştı. Arkadan gelen motosikletliler durmayarak kaza yapan bu araçlara çarptı. Üçüncü kazayı da da yine bir motosikletli yaptı. Yerdeki yaralıları gören sürücü frene bastı ama duramayark takla attı. O anları motorcunun kask kamerası kaydetti.

ntv.com.tr 17.08.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 11:45

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